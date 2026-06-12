Путин выразил надежду, что бойцы СВО ощутили, как улучшилось вооружение

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что участники специальной военной операции почувствовали разницу между снаряжением, которое было в армии раньше, и тем, которое есть сейчас.
"Надеюсь, вы чувствуете на себе - кто уже давно в войсках, давно служит, - наверное, должны были почувствовать разницу между тем (снаряжением - ред.), что было несколько лет назад, и тем, что сейчас у нас в войсках есть", - сказал глава государства на встрече с участниками спецоперации.
Путин отметил, что Минобороны знает о существующих проблемах, а его глава Андрей Белоусов сам регулярно занимается их решением. Российский лидер подчеркнул, что для бойцов выбирается самое лучшее.
"Будем работать по этому направлению, снижать нагрузку и (вводить - ред.) вот эти коптеры, которые способны переносить побольше, там, 30 килограммов и так далее", - добавил Путин.