Путин выразил надежду, что бойцы СВО ощутили, как улучшилось вооружение

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что участники специальной военной операции почувствовали разницу между снаряжением, которое было в армии раньше, и тем, которое есть сейчас.

"Надеюсь, вы чувствуете на себе - кто уже давно в войсках, давно служит, - наверное, должны были почувствовать разницу между тем (снаряжением - ред.), что было несколько лет назад, и тем, что сейчас у нас в войсках есть", - сказал глава государства на встрече с участниками спецоперации.