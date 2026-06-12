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Путин поблагодарил участников СВО - РИА Новости, 12.06.2026
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16:35 12.06.2026 (обновлено: 18:32 12.06.2026)
Путин поблагодарил участников СВО

Путин поблагодарил участников СВО в День России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин встретился с участниками СВО в День России.
  • Он выразил благодарность участникам СВО и попросил передать слова благодарности всем бойцам.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО в День России сообщил, что просто хотел их увидеть и сказать им спасибо.
Глава государства в День России провел встречу с участниками специальной военной операции.
"У нас нет чего-то особенного такого, знаете, я просто вас хотел увидеть, сказать вам спасибо. И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами воюют", - сказал Путин в ходе встречи.
Он отметил, что с удовольствием послушает мнение, оценки бойцов и мысли, что нужно было бы сделать, чтобы задачи решались еще в более ясном, понятном ключе и с максимальным результатом.
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