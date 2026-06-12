Путин поблагодарил участников СВО

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО в День России сообщил, что просто хотел их увидеть и сказать им спасибо.

Он отметил, что с удовольствием послушает мнение, оценки бойцов и мысли, что нужно было бы сделать, чтобы задачи решались еще в более ясном, понятном ключе и с максимальным результатом.