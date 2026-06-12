Суд в Армении ограничил в правах задержанного политолога Гевондяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политолог Ален Гевондян задержан по подозрению в публичных призывах якобы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.
- Суд частично удовлетворил ходатайство о мере пресечения: Гевондяну запрещено делать публикации, посещать места собраний и общаться в социальных сетях.
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Суд в Армении ограничил в правах политолога Алена Гевондяна, якобы призывавшего к захвату власти, сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян.
В пятницу СК сообщил о задержании Гевондяна по подозрению в "публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя с использованием информационных или коммуникационных технологий". В суд было подано ходатайство о применении меры пресечения.
"Ходатайство о мере пресечения в отношении Алена Гевондяна - административном надзоре - удовлетворено частично. Ему запрещено делать публикации, посещать места собраний, а также общаться с использованием социальных сетей", - сообщил адвокат.
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16 октября 2025, 20:01