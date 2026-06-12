Суд в Армении ограничил в правах задержанного политолога Гевондяна

ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Суд в Армении ограничил в правах политолога Алена Гевондяна, якобы призывавшего к захвату власти, сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян.

"Ходатайство о мере пресечения в отношении Алена Гевондяна - административном надзоре - удовлетворено частично. Ему запрещено делать публикации, посещать места собраний, а также общаться с использованием социальных сетей", - сообщил адвокат.