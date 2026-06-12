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Суд оставил под стражей экс-министра энергетики Украины - РИА Новости, 12.06.2026
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16:16 12.06.2026
Суд оставил под стражей экс-министра энергетики Украины

Экс-министра энергетики Украины Галущенко оставили под стражей

© Фото опубликовано украинскими СМИГерман Галущенко в суде
Герман Галущенко в суде - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото опубликовано украинскими СМИ
Герман Галущенко в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высший антикоррупционный суд Украины оставил под стражей бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
  • Сумма залога для Германа Галущенко снижена до 3,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) оставил под стражей обвиняемого в отмывании денег бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко, однако снизил ему сумму залога до 3,3 миллиона долларов, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на адвоката Галущенко Виталия Свирепова.
"ВАКС продлил содержание под стражей для экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, но уменьшил залог Галущенко с 200 миллионов гривен (4,6 миллиона долларов - ред.) до 150 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов - ред.) по делу о хищениях в "Энергоатоме", - приводит слова Свирепова "Общественное".
В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что предъявило обвинение Галущенко в отмывании денег. Высший антикоррупционный суд Украины 17 февраля избрал Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога. После этого в марте сроки содержания под стражей продлевались.
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