Суд оставил под стражей экс-министра энергетики Украины

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) оставил под стражей обвиняемого в отмывании денег бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко, однако снизил ему сумму залога до 3,3 миллиона долларов, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на адвоката Галущенко Виталия Свирепова.