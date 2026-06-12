Суд арестовал водителя автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу водителя автобуса, сбившего пешеходов у храма.

Чуть ранее в пятницу такую же меру пресечения вынесли директору компании, которой принадлежит транспортное средство.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал водителя автобуса, сбившего четверых пешеходов у храма в Екатеринбурге.

« "Заключить под стражу на два месяца, до 10 августа", — озвучила решение судья.

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Чуть ранее в пятницу такую же меру пресечения вынесли директору компании, которой принадлежит транспортное средство. По версии следствия, мужчина допускал нарушения режима труда и отдыха водителя. Он не предоставлял ему выходные дни и вынуждал работать на пределе физических возможностей.

ДТП произошло у храма Большой Златоуст вечером в среду. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шестеро пострадали.

По версии следствия, водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем сбил людей в пешеходной зоне. Сам мужчина утверждает, что перепутал газ и тормоз.