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Суд арестовал водителя автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.06.2026
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12:36 12.06.2026 (обновлено: 15:56 12.06.2026)
Суд арестовал водителя автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестовали водителя автобуса, сбившего пешеходов у храма

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу водителя автобуса, сбившего пешеходов у храма.
  • Чуть ранее в пятницу такую же меру пресечения вынесли директору компании, которой принадлежит транспортное средство.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал водителя автобуса, сбившего четверых пешеходов у храма в Екатеринбурге.
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"Заключить под стражу на два месяца, до 10 августа", — озвучила решение судья.
Чуть ранее в пятницу такую же меру пресечения вынесли директору компании, которой принадлежит транспортное средство. По версии следствия, мужчина допускал нарушения режима труда и отдыха водителя. Он не предоставлял ему выходные дни и вынуждал работать на пределе физических возможностей.
ДТП произошло у храма Большой Златоуст вечером в среду. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шестеро пострадали.
По версии следствия, водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем сбил людей в пешеходной зоне. Сам мужчина утверждает, что перепутал газ и тормоз.
Возбуждены уголовные дела о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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