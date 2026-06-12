Суд арестовал главу компании, автобус которой сбил людей в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Алексея Яркова, директора транспортной компании «Авто-Ном».
- По версии следствия, Ярков допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса.
- В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Алексея Яркова, директора транспортной компании "Авто-Ном", автобус которой сбил пешеходов у храма в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
"Отправить под арест Алексея Яркова по 10 августа", – сказала судья.
Сам фигурант после оглашения заявил, что считает, что его должны были отправить под домашний арест, а решение суда он будет обжаловать.
По версии следствия, Ярков допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса, не предоставляя ему выходные дни для восстановления, вынуждая его работать на пределе физических возможностей, пояснили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе девятилетний ребенок. По последней информации городской ГАИ, количество пострадавших в аварии достигло шести человек.
В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании, которой принадлежит автобус, возбуждены уголовные дела: первому вменяют нарушение правил дорожного движения, второму – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.