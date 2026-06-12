Директор автотранспортной компании "Авто-Ном" Алексей Ярков, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в Ленинском районном суде Екатеринбурга

Директор автотранспортной компании "Авто-Ном" Алексей Ярков, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в Ленинском районном суде Екатеринбурга

Суд арестовал главу компании, автобус которой сбил людей в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Алексея Яркова, директора транспортной компании «Авто-Ном».

По версии следствия, Ярков допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса.

В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Алексея Яркова, директора транспортной компании "Авто-Ном", автобус которой сбил пешеходов у храма в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

"Отправить под арест Алексея Яркова по 10 августа", – сказала судья.

Сам фигурант после оглашения заявил, что считает, что его должны были отправить под домашний арест, а решение суда он будет обжаловать.

По версии следствия, Ярков допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса, не предоставляя ему выходные дни для восстановления, вынуждая его работать на пределе физических возможностей, пояснили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе девятилетний ребенок. По последней информации городской ГАИ , количество пострадавших в аварии достигло шести человек.