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Суд арестовал главу компании, автобус которой сбил людей в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.06.2026
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11:13 12.06.2026 (обновлено: 13:05 12.06.2026)
Суд арестовал главу компании, автобус которой сбил людей в Екатеринбурге

Суд арестовал директора компании, автобус которой сбил пешеходов в Екатеринбурге

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкДиректор автотранспортной компании "Авто-Ном" Алексей Ярков, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в Ленинском районном суде Екатеринбурга
Директор автотранспортной компании Авто-Ном Алексей Ярков, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в Ленинском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Директор автотранспортной компании "Авто-Ном" Алексей Ярков, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в Ленинском районном суде Екатеринбурга
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Алексея Яркова, директора транспортной компании «Авто-Ном».
  • По версии следствия, Ярков допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса.
  • В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Алексея Яркова, директора транспортной компании "Авто-Ном", автобус которой сбил пешеходов у храма в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
"Отправить под арест Алексея Яркова по 10 августа", – сказала судья.
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Сам фигурант после оглашения заявил, что считает, что его должны были отправить под домашний арест, а решение суда он будет обжаловать.
По версии следствия, Ярков допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса, не предоставляя ему выходные дни для восстановления, вынуждая его работать на пределе физических возможностей, пояснили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе девятилетний ребенок. По последней информации городской ГАИ, количество пострадавших в аварии достигло шести человек.
В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании, которой принадлежит автобус, возбуждены уголовные дела: первому вменяют нарушение правил дорожного движения, второму – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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