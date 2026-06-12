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Стубб выступил с заявлением о переговорах с Россией - РИА Новости, 12.06.2026
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17:15 12.06.2026
Стубб выступил с заявлением о переговорах с Россией

Стубб не исключил скорого возобновления диалога с РФ

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб заявил о скором возобновлении диалога с Россией для урегулирования конфликта на Украине.
  • Стубб отметил, что необходимо будет возобновить диалог между Москвой и Хельсинки в двустороннем формате.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о скором возобновлении диалога с Россией для урегулирования конфликта на Украине, передает Yle.
"Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, восстановила диалог", — заявил он на форуме в президентской резиденции Култаранта.
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Стубб отметил, что между европейскими государствами и Россией продолжаются как дипломатические, так и неформальные контакты. Также он подчеркнул, что в определенный момент необходимо будет возобновить диалог не только на европейском уровне, но и в двустороннем формате между Москвой и Хельсинки.
Президент Финляндии в среду также заявил, что Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России. Он добавил, что европейским странам необходимо скоординировать усилия в этом вопросе.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал, что пока Кремль не убедится в серьезности намерений Европы начать переговоры, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.
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