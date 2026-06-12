Стубб выступил с заявлением о переговорах с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил о скором возобновлении диалога с Россией для урегулирования конфликта на Украине.
- Стубб отметил, что необходимо будет возобновить диалог между Москвой и Хельсинки в двустороннем формате.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о скором возобновлении диалога с Россией для урегулирования конфликта на Украине, передает Yle.
"Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, восстановила диалог", — заявил он на форуме в президентской резиденции Култаранта.
Президент Финляндии в среду также заявил, что Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России. Он добавил, что европейским странам необходимо скоординировать усилия в этом вопросе.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал, что пока Кремль не убедится в серьезности намерений Европы начать переговоры, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.