Аракчи рассказал о сроках подписания меморандума с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписан в течение нескольких следующих дней.
- Подписание соглашения возможно при условии проведения заключительного этапа переговоров и будет осуществлено дистанционно.
ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписан в течение следующих нескольких дней, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По его словам, после подписания меморандума начнутся переговоры об основной договоренности, в которую войдет ядерный вопрос, длиться они будут 60 дней с возможностью продления, если стороны будут довольны ходом переговоров.
"Если то, что прописано в меморандуме, не будет реализовано, естественно, последующих переговоров не будет. Как мы можем вести дальше переговоры об окончательном соглашении, когда меморандум не реализуется?" - добавил Аракчи.
Он отметил, что если стороны не достигнут окончательной сделки, тогда есть вероятность, что стороны вернуться к состоянию, которое было до первоначальной договоренности. "Каждый имеет право вернуться к прежнему положению (дел - ред.)", - добавил министр.