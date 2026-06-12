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Аракчи рассказал о сроках подписания меморандума с США - РИА Новости, 12.06.2026
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23:08 12.06.2026 (обновлено: 23:48 12.06.2026)
Аракчи рассказал о сроках подписания меморандума с США

Аракчи: договор Ирана и США может быть подписан в течение нескольких дней

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписан в течение нескольких следующих дней.
  • Подписание соглашения возможно при условии проведения заключительного этапа переговоров и будет осуществлено дистанционно.
ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписан в течение следующих нескольких дней, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Если будет проведен заключительный этап переговоров, то соглашение будет подписано обеими сторонами дистанционно. Возможно, это произойдет в течение нескольких следующих дней", - сказал Аракчи в прямом эфире гостелевидения Ирана.
По его словам, после подписания меморандума начнутся переговоры об основной договоренности, в которую войдет ядерный вопрос, длиться они будут 60 дней с возможностью продления, если стороны будут довольны ходом переговоров.
"Если то, что прописано в меморандуме, не будет реализовано, естественно, последующих переговоров не будет. Как мы можем вести дальше переговоры об окончательном соглашении, когда меморандум не реализуется?" - добавил Аракчи.
Он отметил, что если стороны не достигнут окончательной сделки, тогда есть вероятность, что стороны вернуться к состоянию, которое было до первоначальной договоренности. "Каждый имеет право вернуться к прежнему положению (дел - ред.)", - добавил министр.
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