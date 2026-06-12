Аракчи рассказал о сроках подписания меморандума с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписан в течение нескольких следующих дней.

Подписание соглашения возможно при условии проведения заключительного этапа переговоров и будет осуществлено дистанционно.

ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписан в течение следующих нескольких дней, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Если будет проведен заключительный этап переговоров, то соглашение будет подписано обеими сторонами дистанционно. Возможно, это произойдет в течение нескольких следующих дней", - сказал Аракчи в прямом эфире гостелевидения Ирана

По его словам, после подписания меморандума начнутся переговоры об основной договоренности, в которую войдет ядерный вопрос, длиться они будут 60 дней с возможностью продления, если стороны будут довольны ходом переговоров.

"Если то, что прописано в меморандуме, не будет реализовано, естественно, последующих переговоров не будет. Как мы можем вести дальше переговоры об окончательном соглашении, когда меморандум не реализуется?" - добавил Аракчи.