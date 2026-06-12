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Аракчи рассказал, что войдет в соглашение с США - РИА Новости, 12.06.2026
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22:29 12.06.2026 (обновлено: 23:54 12.06.2026)
Аракчи рассказал, что войдет в соглашение с США

Аракчи: в договор с США войдут снятие американской блокады и проход через Ормуз

© REUTERS / Adnan AbidiМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Adnan Abidi
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана заявил, что первое соглашение с США содержит положения о снятии морской блокады и открытии Ормуза.
  • В окончательном соглашении будет решаться вопрос атома и снятия санкций.
  • Иран настаивает на том, чтобы обогащенный уран разбавили на его территории.
  • Стороны также дадут обязательства об отказе от вмешательства в дела друг друга и применения силы.
  • Кроме того, определен механизм разблокировки иранских активов.
ТЕГЕРАН, 12 июн — РИА Новости. Первое соглашение между ИРИ и США содержит положения, связанные с вопросами судоходства, заявил глава МИД республики Аббас Аракчи.
"Меморандум включает снятие морской блокады и вопрос Ормузского пролива", — сказал он в эфире государственного телевидения.
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Это станет первым этапом договоренности, на котором стороны также условятся о восстановлении и экономическом развитии страны. Кроме того, по утверждению Аракчи, документ определяет механизм разблокировки иранских активов и экономический план для выплаты компенсации исламской республике.
Затем последует достижение окончательного соглашения. В нем будет решаться вопрос атома и снятия санкций. При этом Иран настаивает на том, чтобы вопрос высокообогащенного урана решался на его территории, подчеркнул министр.
"Вопрос об уране, обогащенном до 60 процентов, издавна является важной темой. С нашей точки зрения, единственный способ — разубожить его в самом Иране", — пояснил он.
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Предполагается, что стороны также дадут обязательства об отказе от вмешательства в дела друг друга и применения военной силы. При этом Аракчи выразил мнение, что Тегеран выходит из конфликта победителем, ведь у него есть преимущества и сейчас наиболее удачный момент для этого.
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Накануне Дональд Трамп объявил об отмене масштабных бомбардировок Ирана, поскольку обсуждения с ИРИ перешли на высший уровень и их одобрило руководство страны. По его словам, стороны достигли понимания по всем деталям соглашения и могут подписать его в Европе уже в эти выходные.
В Тегеране подтвердили, что стороны согласовали ключевые положения меморандума, подчеркнув однако, что документ еще не окончательный и его предстоит одобрить верховному лидеру Моджтабе Хаменеи.
Позднее иранские СМИ опубликовали план из 14 пунктов, который Трамп назвал несоответствующим действительности. В частности, он также включал положения об невмешательстве в дела исламской республики, свободном судоходстве, снятии санкций и отказе от создания ядерного оружия.
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