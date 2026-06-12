Аракчи рассказал, что войдет в соглашение с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Ирана заявил, что первое соглашение с США содержит положения о снятии морской блокады и открытии Ормуза.

В окончательном соглашении будет решаться вопрос атома и снятия санкций.

Иран настаивает на том, чтобы обогащенный уран разбавили на его территории.

Стороны также дадут обязательства об отказе от вмешательства в дела друг друга и применения силы.

Кроме того, определен механизм разблокировки иранских активов.

ТЕГЕРАН, 12 июн — РИА Новости. Первое соглашение между ИРИ и США содержит положения, связанные с вопросами судоходства, заявил глава МИД республики Аббас Аракчи.

"Меморандум включает снятие морской блокады и вопрос Ормузского пролива", — сказал он в эфире государственного телевидения.

Это станет первым этапом договоренности, на котором стороны также условятся о восстановлении и экономическом развитии страны. Кроме того, по утверждению Аракчи , документ определяет механизм разблокировки иранских активов и экономический план для выплаты компенсации исламской республике.

Затем последует достижение окончательного соглашения. В нем будет решаться вопрос атома и снятия санкций. При этом Иран настаивает на том, чтобы вопрос высокообогащенного урана решался на его территории, подчеркнул министр.

"Вопрос об уране, обогащенном до 60 процентов, издавна является важной темой. С нашей точки зрения, единственный способ — разубожить его в самом Иране", — пояснил он.

Предполагается, что стороны также дадут обязательства об отказе от вмешательства в дела друг друга и применения военной силы. При этом Аракчи выразил мнение, что Тегеран выходит из конфликта победителем, ведь у него есть преимущества и сейчас наиболее удачный момент для этого.

Накануне Дональд Трамп объявил об отмене масштабных бомбардировок Ирана, поскольку обсуждения с ИРИ перешли на высший уровень и их одобрило руководство страны. По его словам, стороны достигли понимания по всем деталям соглашения и могут подписать его в Европе уже в эти выходные.

В Тегеране подтвердили, что стороны согласовали ключевые положения меморандума, подчеркнув однако, что документ еще не окончательный и его предстоит одобрить верховному лидеру Моджтабе Хаменеи