СМИ оценили вероятность заключения соглашения США с Ираном

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вероятность заключения соглашения между США и Ираном составляет 80-85%, сообщил корреспондент агентства Франс Пресс Дэнни Кемп со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Мы ожидаем, что мы подпишем это соглашение в ближайшие дни... Я бы, вероятно, сказал, что ... сейчас это 80-85 процентов (вероятности - ред.)", - приводит журналист в соцсети X слова чиновника.