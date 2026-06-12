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СМИ оценили вероятность заключения соглашения США с Ираном - РИА Новости, 12.06.2026
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21:49 12.06.2026
СМИ оценили вероятность заключения соглашения США с Ираном

AFP: вероятность заключения сделки между Ираном и США составляет 80-85%

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вероятность заключения соглашения между США и Ираном составляет 80–85%, сообщил корреспондент агентства Франс Пресс Дэнни Кемп со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами и что соглашение может быть подписано в ближайшие выходные в Европе.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вероятность заключения соглашения между США и Ираном составляет 80-85%, сообщил корреспондент агентства Франс Пресс Дэнни Кемп со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе. В пятницу премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что мир между США и Ираном никогда не был так близок, как сейчас.
"Мы ожидаем, что мы подпишем это соглашение в ближайшие дни... Я бы, вероятно, сказал, что ... сейчас это 80-85 процентов (вероятности - ред.)", - приводит журналист в соцсети X слова чиновника.
Высокопоставленный источник отдельно отметил, что вероятность заключения сделки все еще не равна 100%.
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