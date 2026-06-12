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Появились подробности возможного договора США и Ирана - РИА Новости, 12.06.2026
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20:21 12.06.2026 (обновлено: 20:40 12.06.2026)
Появились подробности возможного договора США и Ирана

Reuters: проект сделки США и Ирана включает разморозку иранских активов

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агентство Reuters утверждает, что проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива.
  • По заявлению премьер-министра Пакистана Шарифа, был достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В пятницу премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном.
"Согласно условиям текста, описанного Рейтеру другими источниками, США должны были немедленно начать передачу Ирану миллиардов долларов размороженных активов и отменить санкции на экспорт его нефти в обмен на открытие Ормузского пролива", - пишет Рейтер.
При этом, как заявил Рейтеру высокопоставленный американский чиновник, разморозка активов должна последовать после открытия пролива.
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