Появились подробности возможного договора США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Агентство Reuters утверждает, что проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива.

По заявлению премьер-министра Пакистана Шарифа, был достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном.

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива, утверждает агентство Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

В пятницу премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном.

"Согласно условиям текста, описанного Рейтеру другими источниками, США должны были немедленно начать передачу Ирану миллиардов долларов размороженных активов и отменить санкции на экспорт его нефти в обмен на открытие Ормузского пролива", - пишет Рейтер.