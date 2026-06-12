Мир между США и Ираном очень близок, заявил премьер Пакистана

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мир между США и Ираном никогда не был так близок, как сейчас, Исламабад тесно сотрудничает с обеими сторонами после достижения окончательного согласованного текста мирной сделки между ними, заявил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.