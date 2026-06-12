Мир между США и Ираном очень близок, заявил премьер Пакистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Шариф заявил, что мир между США и Ираном никогда не был так близок, как сейчас.
- Исламабад тесно сотрудничает с обеими сторонами после достижения окончательного согласованного текста мирной сделки.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мир между США и Ираном никогда не был так близок, как сейчас, Исламабад тесно сотрудничает с обеими сторонами после достижения окончательного согласованного текста мирной сделки между ними, заявил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.
"Пакистан тесно работает с обеими сторонами (после достижения окончательного согласованного текста мирной сделки - ред.) для завершения следующих шагов. Мир (между США и Ираном - ред.) еще никогда не был так близко, как сейчас", - написал глава правительства на странице в соцсети X.