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Мир между США и Ираном очень близок, заявил премьер Пакистана - РИА Новости, 12.06.2026
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19:29 12.06.2026 (обновлено: 20:03 12.06.2026)
Мир между США и Ираном очень близок, заявил премьер Пакистана

Премьер Пакистана: мир между США и Ираном еще никогда не был так близок

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Шариф заявил, что мир между США и Ираном никогда не был так близок, как сейчас.
  • Исламабад тесно сотрудничает с обеими сторонами после достижения окончательного согласованного текста мирной сделки.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мир между США и Ираном никогда не был так близок, как сейчас, Исламабад тесно сотрудничает с обеими сторонами после достижения окончательного согласованного текста мирной сделки между ними, заявил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.
"Пакистан тесно работает с обеими сторонами (после достижения окончательного согласованного текста мирной сделки - ред.) для завершения следующих шагов. Мир (между США и Ираном - ред.) еще никогда не был так близко, как сейчас", - написал глава правительства на странице в соцсети X.
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