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ФБР расследовало в 2024 году появление летающей "картошки" в Колорадо - РИА Новости, 12.06.2026
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19:25 12.06.2026
ФБР расследовало в 2024 году появление летающей "картошки" в Колорадо

ФБР расследует НЛО, напоминающий «рыбью чешую»

© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФБР в 2024 году проводило расследование появления неопознанного летающего объекта в Колорадо.
  • Объект имел форму "картофелины" с четкими краями, был полупрозрачным и окрашен в кремово-беловатый цвет.
  • Объект исчез за время, необходимое для поворота головы, и не отбрасывал тени.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) в 2024 году проводило расследование появления неопознанного летающего объекта, напоминающего летающую полупрозрачную картошку, сделанную из "рыбьей чешуи", выяснило РИА Новости, изучив опубликованные Пентагоном документы.
В пятницу министерство войны США опубликовало третью партию документов о контактах с НЛО. Один из них содержит выдержки из документа ФБР от 2024 года, в котором приводится краткое изложение допроса свидетеля возможного появления НЛО.
"(Имя удалено - ред.), бывший офицер разведки армии США вместе с четырьмя сослуживцами наблюдали беспилотный летательный аппарат над горами Шайенн (штат Колорадо - ред.), когда они выходили из своего офисного здания... Объект имел форму "картофелины" с четкими краями и, казалось, был окрашен в кремово-беловатый цвет. Он был полупрозрачным с легким мерцанием", - описывают федеральные агенты показания свидетелей об инциденте, произошедшем в феврале 2022 года.
Материал объекта описан как "рыбья чешуя или несимметричные панели неправильной формы". Согласно показаниям, с которыми ознакомилось РИА Новости, сама "картошка" была неподвижна, но панели на ее поверхности переливались волнами.
"Примерно через две минуты объект исчез. (Имя удалено - ред.), в частности, указал, что объект исчез за время, необходимое для поворота головы, и не отбрасывал тени", - говорится в документе.
Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. Обнародованы десятки фото, видео, свидетельские показания. Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель.
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