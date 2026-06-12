ФБР расследовало в 2024 году появление летающей "картошки" в Колорадо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФБР в 2024 году проводило расследование появления неопознанного летающего объекта в Колорадо.
- Объект имел форму "картофелины" с четкими краями, был полупрозрачным и окрашен в кремово-беловатый цвет.
- Объект исчез за время, необходимое для поворота головы, и не отбрасывал тени.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) в 2024 году проводило расследование появления неопознанного летающего объекта, напоминающего летающую полупрозрачную картошку, сделанную из "рыбьей чешуи", выяснило РИА Новости, изучив опубликованные Пентагоном документы.
"(Имя удалено - ред.), бывший офицер разведки армии США вместе с четырьмя сослуживцами наблюдали беспилотный летательный аппарат над горами Шайенн (штат Колорадо - ред.), когда они выходили из своего офисного здания... Объект имел форму "картофелины" с четкими краями и, казалось, был окрашен в кремово-беловатый цвет. Он был полупрозрачным с легким мерцанием", - описывают федеральные агенты показания свидетелей об инциденте, произошедшем в феврале 2022 года.
Материал объекта описан как "рыбья чешуя или несимметричные панели неправильной формы". Согласно показаниям, с которыми ознакомилось РИА Новости, сама "картошка" была неподвижна, но панели на ее поверхности переливались волнами.
"Примерно через две минуты объект исчез. (Имя удалено - ред.), в частности, указал, что объект исчез за время, необходимое для поворота головы, и не отбрасывал тени", - говорится в документе.
Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. Обнародованы десятки фото, видео, свидетельские показания. Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель.