ФБР расследовало в 2024 году появление летающей "картошки" в Колорадо

Краткий пересказ от РИА ИИ ФБР в 2024 году проводило расследование появления неопознанного летающего объекта в Колорадо.

Объект имел форму "картофелины" с четкими краями, был полупрозрачным и окрашен в кремово-беловатый цвет.

Объект исчез за время, необходимое для поворота головы, и не отбрасывал тени.

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) в 2024 году проводило расследование появления неопознанного летающего объекта, напоминающего летающую полупрозрачную картошку, сделанную из "рыбьей чешуи", выяснило РИА Новости, изучив опубликованные Пентагоном документы.

В пятницу министерство войны США опубликовало третью партию документов о контактах с НЛО. Один из них содержит выдержки из документа ФБР от 2024 года, в котором приводится краткое изложение допроса свидетеля возможного появления НЛО.

"(Имя удалено - ред.), бывший офицер разведки армии США вместе с четырьмя сослуживцами наблюдали беспилотный летательный аппарат над горами Шайенн (штат Колорадо - ред.), когда они выходили из своего офисного здания... Объект имел форму "картофелины" с четкими краями и, казалось, был окрашен в кремово-беловатый цвет. Он был полупрозрачным с легким мерцанием", - описывают федеральные агенты показания свидетелей об инциденте, произошедшем в феврале 2022 года.

Материал объекта описан как "рыбья чешуя или несимметричные панели неправильной формы". Согласно показаниям, с которыми ознакомилось РИА Новости, сама "картошка" была неподвижна, но панели на ее поверхности переливались волнами.

"Примерно через две минуты объект исчез. (Имя удалено - ред.), в частности, указал, что объект исчез за время, необходимое для поворота головы, и не отбрасывал тени", - говорится в документе.