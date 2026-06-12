Разведку США просили скрывать информацию об НЛО, чтобы не пугать общество

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые, опрошенные ЦРУ, рекомендовали скрывать или опровергать сообщения о неопознанных летающих объектах для сохранения спокойствия населения.

Частое освещение темы НЛО нарушает порядок в функционировании общества и может привести к игнорированию реальных сигналов об опасности.

Лишить НЛО «ореола таинственности» можно через создание специальных программ, доказывающих недостоверность сообщений о соответствующих явлениях.

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Ученые, опрошенные Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), призывали разведку скрывать или опровергать сообщения о неопознанных летающих объектах для сохранения спокойствия населения, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные Пентагоном документы.

В пятницу министерство войны США опубликовало третью партию документов о контактах с НЛО.

« "Мы рекомендуем, чтобы органы национальной безопасности немедленно предприняли шаги по лишению неопознанных летающих объектов присвоенного им особого статуса и ореола таинственности, который они, к сожалению, приобрели", - говорится в ранее засекреченном заключении экспертной комиссии от 1991 года.

При этом, по мнению ученых, частое освещение темы НЛО нарушает порядок в функционировании общества, в том числе посредством засорения каналов связи, что может привести к игнорированию реальных сигналов об опасности.

"(Внимание к НЛО - ред.) вызывает болезненное состояние общественной морали, которое может быть использовано умелой враждебной пропагандой, чтобы вызвать истерическое поведение и пагубное недоверие к власти", - добавили эксперты.

По их мнению, лишить НЛО "ореола таинственности" можно через создание специальных программ, которые будут доказывать якобы недостоверность сообщений о соответствующих явлениях.

« "Эти цели могут быть достигнуты с помощью комплексной программы, призванной убедить общественность в полном отсутствии доказательств наличия враждебных сил, стоящих за этими явлениями", - заключили эксперты в докладе для разведки.