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Разведку США просили скрывать информацию об НЛО, чтобы не пугать общество - РИА Новости, 12.06.2026
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18:50 12.06.2026
Разведку США просили скрывать информацию об НЛО, чтобы не пугать общество

РИА Новости: в США призывали разведку скрывать или опровергать сообщения о НЛО

© AP Photo / Susan SternerПосетители Международного музея НЛО в США
Посетители Международного музея НЛО в США - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Susan Sterner
Посетители Международного музея НЛО в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые, опрошенные ЦРУ, рекомендовали скрывать или опровергать сообщения о неопознанных летающих объектах для сохранения спокойствия населения.
  • Частое освещение темы НЛО нарушает порядок в функционировании общества и может привести к игнорированию реальных сигналов об опасности.
  • Лишить НЛО «ореола таинственности» можно через создание специальных программ, доказывающих недостоверность сообщений о соответствующих явлениях.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Ученые, опрошенные Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), призывали разведку скрывать или опровергать сообщения о неопознанных летающих объектах для сохранения спокойствия населения, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные Пентагоном документы.
В пятницу министерство войны США опубликовало третью партию документов о контактах с НЛО.
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"Мы рекомендуем, чтобы органы национальной безопасности немедленно предприняли шаги по лишению неопознанных летающих объектов присвоенного им особого статуса и ореола таинственности, который они, к сожалению, приобрели", - говорится в ранее засекреченном заключении экспертной комиссии от 1991 года.
При этом, по мнению ученых, частое освещение темы НЛО нарушает порядок в функционировании общества, в том числе посредством засорения каналов связи, что может привести к игнорированию реальных сигналов об опасности.
"(Внимание к НЛО - ред.) вызывает болезненное состояние общественной морали, которое может быть использовано умелой враждебной пропагандой, чтобы вызвать истерическое поведение и пагубное недоверие к власти", - добавили эксперты.
По их мнению, лишить НЛО "ореола таинственности" можно через создание специальных программ, которые будут доказывать якобы недостоверность сообщений о соответствующих явлениях.
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"Эти цели могут быть достигнуты с помощью комплексной программы, призванной убедить общественность в полном отсутствии доказательств наличия враждебных сил, стоящих за этими явлениями", - заключили эксперты в докладе для разведки.
Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. Обнародованы десятки фото, видео, свидетельские показания. Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель.
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