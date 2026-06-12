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Рубио поздравил россиян с Днем России - РИА Новости, 12.06.2026
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18:44 12.06.2026 (обновлено: 20:57 12.06.2026)
Рубио поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Рубио во второй раз поздравил россиян с Днем России

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио поздравил россиян с национальным праздником.
  • В своем заявлении госсекретарь США затронул тему Украины.
  • Он также выразил надежду на нормализацию двусторонних отношений.
  • С похожим обращением он уже выступал в прошлом году.
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с национальным праздником.
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"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю российский народ с Днем России", — говорится в его заявлении.
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По его словам, Вашингтон по-прежнему привержен поиску мирного решения конфликта с Украиной.
"Мы сохраняем надежду на то, что прочный мир проложит путь к еще большему процветанию для российского народа в будущем и более конструктивным отношениям между нашими странами", — заключил он.
Это уже второе его поздравление с этим праздником с момента вступления в должность в 2025 году. Ранее госсекретари США поздравляли россиян ежегодно, однако после того, как в 2022-м это сделал Энтони Блинкен, Госдепартамент на два года прекратил публиковать такие заявления. В своем обращении он тогда обвинил Москву в агрессии против Украины и нарушении прав граждан.
День России ежегодно отмечается 12 июня. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. В 2026-м праздник выпадает на пятницу, поэтому россиян ждут длинные выходные — с 12 по 14 июня включительно.
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