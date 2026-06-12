Краткий пересказ от РИА ИИ
- США финансировали исследования высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов на Украине.
- Американское правительство также финансировало лаборатории биологической безопасности на Украине.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США оплачивали работу на Украине по изучению высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов, указано в документе нацразведки, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"США платили украинскому ученому за изучение генома высокопатогенного птичьего гриппа и других крайне заразных вирусов в лабораториях биологической безопасности, которые также финансировались американским правительством", - говорится в документе.