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Нацразведка: США оплачивали изучение на Украине птичьего гриппа - РИА Новости, 12.06.2026
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18:23 12.06.2026 (обновлено: 18:36 12.06.2026)
Нацразведка: США оплачивали изучение на Украине птичьего гриппа

Нацразведка: США оплачивали изучение на Украине птичьего гриппа и других вирусов

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США финансировали исследования высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов на Украине.
  • Американское правительство также финансировало лаборатории биологической безопасности на Украине.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США оплачивали работу на Украине по изучению высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов, указано в документе нацразведки, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"США платили украинскому ученому за изучение генома высокопатогенного птичьего гриппа и других крайне заразных вирусов в лабораториях биологической безопасности, которые также финансировались американским правительством", - говорится в документе.
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