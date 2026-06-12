Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото

Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне

США построили на Украине четыре биолаборатории, заявила нацразведка

Краткий пересказ от РИА ИИ США построили на территории Украины четыре биолаборатории.

Финансирование строительства биолабораторий осуществлялось в том числе из средств Пентагона.

На каждый из проектов строительства было потрачено от 1,7 миллиона до 3,5 миллионов долларов.

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. США построили на территории Украины четыре биолаборатории за миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона, говорится в документе Национальной разведки США, оказавшимся в распоряжении РИА Новости.

"Донор – министерство обороны Соединенных Штатов Америки. Бенефициар/ исполнительный агент – министерство здравоохранение Украины. Получатель - Украинский научно-исследовательский противочумный институт", - говорится в документе.

Там указываются, в частности, Херсонская диагностическая лаборатория, Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины, Центральная референс-лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института и Закарпатская диагностическая лаборатория.