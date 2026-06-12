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США построили на Украине четыре биолаборатории, заявила нацразведка - РИА Новости, 12.06.2026
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18:11 12.06.2026 (обновлено: 18:30 12.06.2026)
США построили на Украине четыре биолаборатории, заявила нацразведка

Нацразведка: США построили на Украине 4 биолаборатории на миллионы долларов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США построили на территории Украины четыре биолаборатории.
  • Финансирование строительства биолабораторий осуществлялось в том числе из средств Пентагона.
  • На каждый из проектов строительства было потрачено от 1,7 миллиона до 3,5 миллионов долларов.
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. США построили на территории Украины четыре биолаборатории за миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона, говорится в документе Национальной разведки США, оказавшимся в распоряжении РИА Новости.
"Донор – министерство обороны Соединенных Штатов Америки. Бенефициар/ исполнительный агент – министерство здравоохранение Украины. Получатель - Украинский научно-исследовательский противочумный институт", - говорится в документе.
Там указываются, в частности, Херсонская диагностическая лаборатория, Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины, Центральная референс-лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института и Закарпатская диагностическая лаборатория.
Согласно изученной агентством информации, на каждый из проектов строительства биолабораторий было потрачено от 1,7 миллиона до 3,5 миллионов долларов.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Нацразведка: США намеренно скрывали данные о финансируемых биолабораториях
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