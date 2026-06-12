Иран и США очень близки к соглашению, заявил Аракчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон никогда не были так близки к меморандуму, как сейчас.
- Министр призвал СМИ воздержаться от спекуляций относительно содержания меморандума до его окончательного утверждения.
ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон никогда не были так близки к меморандуму, как сейчас.
"Исламабадский меморандум о понимании никогда не был так близок", - написал министр в соцсети X.
Он отметил, что до окончательного утверждения меморандума СМИ стоит воздержаться от спекуляций относительно его содержания, а детали меморандума об окончании конфликта будут опубликованы в подходящее время.