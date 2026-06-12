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Иран и США очень близки к соглашению, заявил Аракчи - РИА Новости, 12.06.2026
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18:01 12.06.2026 (обновлено: 18:19 12.06.2026)
Иран и США очень близки к соглашению, заявил Аракчи

Аракчи: Иран и США никогда не были так близки к соглашению, как сейчас

© REUTERS / Adnan AbidiМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Adnan Abidi
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон никогда не были так близки к меморандуму, как сейчас.
  • Министр призвал СМИ воздержаться от спекуляций относительно содержания меморандума до его окончательного утверждения.
ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон никогда не были так близки к меморандуму, как сейчас.
"Исламабадский меморандум о понимании никогда не был так близок", - написал министр в соцсети X.
Он отметил, что до окончательного утверждения меморандума СМИ стоит воздержаться от спекуляций относительно его содержания, а детали меморандума об окончании конфликта будут опубликованы в подходящее время.
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