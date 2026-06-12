Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти США намеренно скрывали от американцев сведения о существовании финансируемых Вашингтоном лабораторий в других странах.
- Информация о лабораториях была засекречена влиятельными людьми, которые лживо утверждали, что они не существуют.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Власти США намеренно скрывали от американцев сведения о существовании финансируемых Вашингтоном лабораторий в других странах, сообщил офис главы американской нацразведки.
"До сих пор свидетельства о полном масштабе существования и финансирования этих лабораторий намеренно скрывались от американского народа", - говорится в заявлении ведомства.
В заявлении отмечается, что информация об этих лабораториях была намеренно засекречена влиятельными людьми, которые "лживо утверждали, что они не существуют, и навешивали ярлык иностранных агентов и предателей Америки на всех, кто говорил иначе".