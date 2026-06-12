Нацразведка: США намеренно скрывали данные о финансируемых биолабораториях

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Власти США намеренно скрывали от американцев сведения о существовании финансируемых Вашингтоном лабораторий в других странах, сообщил офис главы американской нацразведки.

"До сих пор свидетельства о полном масштабе существования и финансирования этих лабораторий намеренно скрывались от американского народа", - говорится в заявлении ведомства.