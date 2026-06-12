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Разведчики США предупреждали об опасных патогенах в лабораториях на Украине - РИА Новости, 12.06.2026
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17:51 12.06.2026 (обновлено: 17:55 12.06.2026)
Разведчики США предупреждали об опасных патогенах в лабораториях на Украине

Разведчики США предупреждали об опасных патогенах в украинских биолабораториях

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведсообщество США предупреждало об опасных патогенах в одной из биолабораторий на Украине.
  • Биолаборатория финансировалась Вашингтоном.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Разведывательное сообщество США предупреждало о том, что в одной из биолабораторий на Украине, финансируемых Вашингтоном, хранились опасные патогены, сообщил в пятницу офис директора американской национальной разведки.
"Ранее разведсообщество предупреждало, что в финансируемой США биолаборатории, вероятно, находились опасные патогены", - говорится в заявлении.
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