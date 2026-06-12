Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разведсообщество США предупреждало об опасных патогенах в одной из биолабораторий на Украине.
- Биолаборатория финансировалась Вашингтоном.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Разведывательное сообщество США предупреждало о том, что в одной из биолабораторий на Украине, финансируемых Вашингтоном, хранились опасные патогены, сообщил в пятницу офис директора американской национальной разведки.
"Ранее разведсообщество предупреждало, что в финансируемой США биолаборатории, вероятно, находились опасные патогены", - говорится в заявлении.