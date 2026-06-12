Разведчики США предупреждали об опасных патогенах в лабораториях на Украине

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Разведывательное сообщество США предупреждало о том, что в одной из биолабораторий на Украине, финансируемых Вашингтоном, хранились опасные патогены, сообщил в пятницу офис директора американской национальной разведки.