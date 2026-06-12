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США раскрыли данные о зарубежных биолабораториях, в том числе на Украине - РИА Новости, 12.06.2026
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17:46 12.06.2026 (обновлено: 18:44 12.06.2026)
США раскрыли данные о зарубежных биолабораториях, в том числе на Украине

США обнародовали доказательства финансирования 120 биолабораторий в 30 странах

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офис главы Нацразведки США обнародовал доказательства финансирования свыше 120 биологических лабораторий более чем в 30 странах.
  • Некоторые из них проводили исследования опасных патогенов, в том числе приобретенных мутаций.
  • Пентагон финансировал строительство нескольких таких учреждений на Украине.
  • Власти намеренно скрывали сведения о существовании подобных лабораторий, угрожая тем, кто пытался раскрыть правду.
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Офис главы Нацразведки США обнародовал доказательства финансирования США биолабораторий более чем в 30 странах.
"После нескольких месяцев поиска в архивах и материалах разведывательного сообщества директор Национальной разведки Тулси Габбард раскрывает новые свидетельства многолетнего финансирования правительством Соединенных Штатов более 120 биологических лабораторий", — говорится в заявлении ведомства.
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Как отмечается, многие из них проводят исследования опасных патогенов или занимались этим раньше, а в некоторых случаях это включало эксперименты по приобретению ими новых функций в результате мутации.
Упоминается также, что опасные патогены находились и в одной из лабораторий на Украине, о чем предупреждало американское разведсообщество. Всего же там якобы построили четыре таких учреждения, на что ушли миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона. А в дальнейшем Штаты оплачивали изучение в них высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов.
При этом власти намеренно скрывали сведения о существовании подобных лабораторий, а некие влиятельные люди навешивали ярлык иностранных агентов и предателей Америки на всех, кто подвергал официальную версию сомнению.
"Структуры в команде нацбезопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду", — заявили в офисе главы Нацразведки.
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Там также утверждают, что Дональд Трамп понимает угрозу, которую представляют такие исследования, поэтому в мае прошлого года подписал указ, прекращающий их федеральное финансирование.
Москва не раз заявляла, что Вашингтон финансирует разработку биологического оружия и размещает десятки биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. По данным Минобороны, все необходимое для продолжения военно-биологической программы вывезли из страны после начала СВО.
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