США раскрыли данные о зарубежных биолабораториях, в том числе на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Офис главы Нацразведки США обнародовал доказательства финансирования свыше 120 биологических лабораторий более чем в 30 странах.

Некоторые из них проводили исследования опасных патогенов, в том числе приобретенных мутаций.

Пентагон финансировал строительство нескольких таких учреждений на Украине.

Власти намеренно скрывали сведения о существовании подобных лабораторий, угрожая тем, кто пытался раскрыть правду.

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Офис главы Нацразведки США обнародовал доказательства финансирования США биолабораторий более чем в 30 странах.

"После нескольких месяцев поиска в архивах и материалах разведывательного сообщества директор Национальной разведки Тулси Габбард раскрывает новые свидетельства многолетнего финансирования правительством Соединенных Штатов более 120 биологических лабораторий", — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, многие из них проводят исследования опасных патогенов или занимались этим раньше, а в некоторых случаях это включало эксперименты по приобретению ими новых функций в результате мутации.

Упоминается также, что опасные патогены находились и в одной из лабораторий на Украине , о чем предупреждало американское разведсообщество. Всего же там якобы построили четыре таких учреждения, на что ушли миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона . А в дальнейшем Штаты оплачивали изучение в них высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов.

При этом власти намеренно скрывали сведения о существовании подобных лабораторий, а некие влиятельные люди навешивали ярлык иностранных агентов и предателей Америки на всех, кто подвергал официальную версию сомнению.

"Структуры в команде нацбезопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду", — заявили в офисе главы Нацразведки.

Там также утверждают, что Дональд Трамп понимает угрозу, которую представляют такие исследования, поэтому в мае прошлого года подписал указ, прекращающий их федеральное финансирование.