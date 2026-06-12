Польша не знает, сколько солдат США разместят на ее территории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос о количестве американских солдат, которые будут размещены на территории Польши, будет обсуждаться во время визита президента Польши в США.
- Директор Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач надеется, что в итоге в Польше будет расквартировано минимум 11 тысяч американских солдат.
- В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат.
ВАРШАВА, 12 июн - РИА Новости. Польша до сих пор не знает, сколько солдат разместят США на ее территории, следует из слов директора Бюро международной политики Канцелярии президента страны Марчина Пшидача.
Он отметил, что данный вопрос будет обсуждаться во время визита в США президента Польши Кароля Навроцкого, куда он направляется в конце текущей неделе для участия в праздновании юбилея президента Америки Дональда Трампа.
"В том числе об этом мы будем разговаривать в Вашингтоне. Об этом пан президент Кароль Навроцкий будет говорить в воскресенье и в понедельник", - сказал Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
При этом он надеется, что в итоге в Польше будет расквартировано минимум 11 тысяч американских солдат.
"Мы знаем, что их будет больше, чем до сих пор. Минимум 11 тысяч", - сказал Пшидач.
В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации.
Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих, и соответствующее оборудование. Источник издания не раскрыл подробностей решения.