Польша не знает, сколько солдат США разместят на ее территории

Краткий пересказ от РИА ИИ Вопрос о количестве американских солдат, которые будут размещены на территории Польши, будет обсуждаться во время визита президента Польши в США.

Директор Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач надеется, что в итоге в Польше будет расквартировано минимум 11 тысяч американских солдат.

В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат.

ВАРШАВА, 12 июн - РИА Новости. Польша до сих пор не знает, сколько солдат разместят США на ее территории, следует из слов директора Бюро международной политики Канцелярии президента страны Марчина Пшидача.

"В том числе об этом мы будем разговаривать в Вашингтоне . Об этом пан президент Кароль Навроцкий будет говорить в воскресенье и в понедельник", - сказал Пшидач в эфире радиостанции RMF FM

При этом он надеется, что в итоге в Польше будет расквартировано минимум 11 тысяч американских солдат.

"Мы знаем, что их будет больше, чем до сих пор. Минимум 11 тысяч", - сказал Пшидач.

В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации.