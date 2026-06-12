СМИ: США хотят ослабить санкции против Ирана при соблюдении условий сделки

Краткий пересказ от РИА ИИ США планируют постепенно снимать санкции с Ирана, если Тегеран будет соблюдать условия возможного соглашения и проявит добросовестность в переговорах.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней.

Конкретных сроков снятия санкций пока нет, и неизвестно, включает ли меморандум вопросы разморозки активов Ирана.

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты планируют постепенно снимать санкции с Ирана, если Тегеран будет соблюдать условия возможного соглашения и проявит добросовестность в переговорах, утверждает Соединенные Штаты планируют постепенно снимать санкции с Ирана, если Тегеран будет соблюдать условия возможного соглашения и проявит добросовестность в переговорах, утверждает Axios о ссылкой на источники.

Сообщается, что возможный меморандум о взаимопонимании между США Ираном предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней.

"Ранее сообщалось, что после открытия Ормузского пролива ограничения на продажу иранской нефти будут сняты на 60 дней... Снятие санкций будет продолжаться, если Иран будет соблюдать условия меморандума и покажет "добросовестность" в последующих переговорах", - говорится в материале.

Дипломат из одной из стран-посредников заявил порталу, что конкретных сроков снятия санкций пока нет. "Точной даты снятия санкций нет. Это будет связано с реализацией сделки", - отметил он.

Более того, неизвестно, включает ли меморандум в себя вопросы разморозки активов Ирана.

Американский источник вне правительства высказал предположение, что соглашение по иранским активам может быть подписано отдельно от основного документа и в тайне. В то же время американский чиновник отверг такую возможность.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам.