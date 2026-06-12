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СМИ: США хотят ослабить санкции против Ирана при соблюдении условий сделки - РИА Новости, 12.06.2026
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10:11 12.06.2026
СМИ: США хотят ослабить санкции против Ирана при соблюдении условий сделки

Axios: США намерены постепенно снимать санкции с Ирана при соблюдении сделки

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США планируют постепенно снимать санкции с Ирана, если Тегеран будет соблюдать условия возможного соглашения и проявит добросовестность в переговорах.
  • Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней.
  • Конкретных сроков снятия санкций пока нет, и неизвестно, включает ли меморандум вопросы разморозки активов Ирана.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты планируют постепенно снимать санкции с Ирана, если Тегеран будет соблюдать условия возможного соглашения и проявит добросовестность в переговорах, утверждает Axios о ссылкой на источники.
Сообщается, что возможный меморандум о взаимопонимании между США и Ираном предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней.
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"Ранее сообщалось, что после открытия Ормузского пролива ограничения на продажу иранской нефти будут сняты на 60 дней... Снятие санкций будет продолжаться, если Иран будет соблюдать условия меморандума и покажет "добросовестность" в последующих переговорах", - говорится в материале.
Дипломат из одной из стран-посредников заявил порталу, что конкретных сроков снятия санкций пока нет. "Точной даты снятия санкций нет. Это будет связано с реализацией сделки", - отметил он.
Более того, неизвестно, включает ли меморандум в себя вопросы разморозки активов Ирана.
Американский источник вне правительства высказал предположение, что соглашение по иранским активам может быть подписано отдельно от основного документа и в тайне. В то же время американский чиновник отверг такую возможность.
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Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам.
В Иране ранее не раз заявляли, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию "на всех фронтах".
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