СМИ: США сократят число истребителей, предоставляемых для операций в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США планируют сократить количество истребителей F-16 и F-15E, предоставляемых НАТО для операций в Европе, примерно со 150 до 100.
- Число самолетов морской разведки будет сокращено с 26 до 15, все восемь самолетов-заправщиков, ранее находившихся в распоряжении Европы, будут выведены из эксплуатации.
- США также планируют передислокацию одной подводной лодки с ракетным вооружением и одного авианосца, а также нескольких военных кораблей и десятков самолетов, участвующих в миссиях авианосной группы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. США на треть сократят число истребителей, предоставляемых НАТО для операций в Европе, сообщает газета New York Times со ссылкой на документ.
Вашингтон уведомил европейских союзников о своем решении в начале июня, и издание утверждает, что ознакомилось с фрагментами этой депеши.
Число самолетов морской разведки будет сокращено с 26 до 15, все восемь самолетов-заправщиков, ранее находившихся в распоряжении Европы, будут выведены из эксплуатации.
Кроме того, США планируют передислокацию одной подводной лодки с ракетным вооружением и одного авианосца, а также нескольких военных кораблей и десятков самолетов, участвующих в миссиях авианосной группы.
Одна из двух бомбардировочных авиагрупп, ранее выделенных для обороны Европы, также будет переброшена в другой регион.