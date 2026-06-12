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СМИ: США сократят число истребителей, предоставляемых для операций в Европе - РИА Новости, 12.06.2026
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07:45 12.06.2026
СМИ: США сократят число истребителей, предоставляемых для операций в Европе

NYT: США сократят число истребителей, предоставляемых для операций в Европе

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США планируют сократить количество истребителей F-16 и F-15E, предоставляемых НАТО для операций в Европе, примерно со 150 до 100.
  • Число самолетов морской разведки будет сокращено с 26 до 15, все восемь самолетов-заправщиков, ранее находившихся в распоряжении Европы, будут выведены из эксплуатации.
  • США также планируют передислокацию одной подводной лодки с ракетным вооружением и одного авианосца, а также нескольких военных кораблей и десятков самолетов, участвующих в миссиях авианосной группы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. США на треть сократят число истребителей, предоставляемых НАТО для операций в Европе, сообщает газета New York Times со ссылкой на документ.
Вашингтон уведомил европейских союзников о своем решении в начале июня, и издание утверждает, что ознакомилось с фрагментами этой депеши.
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Планы включают в себя сокращение количества истребителей F-16 и F-15E примерно со 150 до 100.
Число самолетов морской разведки будет сокращено с 26 до 15, все восемь самолетов-заправщиков, ранее находившихся в распоряжении Европы, будут выведены из эксплуатации.
Кроме того, США планируют передислокацию одной подводной лодки с ракетным вооружением и одного авианосца, а также нескольких военных кораблей и десятков самолетов, участвующих в миссиях авианосной группы.
Одна из двух бомбардировочных авиагрупп, ранее выделенных для обороны Европы, также будет переброшена в другой регион.
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В миреЕвропаСШАВашингтон (штат)НАТОF-16F-15SE
 
 
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