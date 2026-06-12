Рейтинг@Mail.ru
Посол Дарчиев призвал исследовать феномен глубинного государства в США - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 12.06.2026
Посол Дарчиев призвал исследовать феномен глубинного государства в США

Дарчиев: феномен глубинного государства в США нуждается в исследовании

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что феномен глубинного государства в США нуждается в исследовании.
  • По мнению Дарчиева, нет серьезных исследований и феномена трампизма, хотя он реально существует.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Феномен глубинного государства в США нуждается в исследовании, заявил на вопрос РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"У нас пока не было серьезного исследования, что такое и кто такие - глубинное государство. Эмпирически мы его чувствуем в повседневной жизни, но серьезных исследований на этот счет нет", - заявил Дарчиев журналистам.
Он считает, что эта большая группа ждет своего исследователя. "Открытия могут быть удивительными", - сказал Дарчиев.
"Нет серьезных исследований и феномена трампизма, а это реально существует, половина Америки... Это может нравиться или нет, но это реальность", - сказал дипломат.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В отношениях с США приоткрылось окно возможностей, заявил Дарчиев
Вчера, 05:05
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Александр Дарчиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала