Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что феномен глубинного государства в США нуждается в исследовании.
- По мнению Дарчиева, нет серьезных исследований и феномена трампизма, хотя он реально существует.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Феномен глубинного государства в США нуждается в исследовании, заявил на вопрос РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"У нас пока не было серьезного исследования, что такое и кто такие - глубинное государство. Эмпирически мы его чувствуем в повседневной жизни, но серьезных исследований на этот счет нет", - заявил Дарчиев журналистам.
Он считает, что эта большая группа ждет своего исследователя. "Открытия могут быть удивительными", - сказал Дарчиев.
"Нет серьезных исследований и феномена трампизма, а это реально существует, половина Америки... Это может нравиться или нет, но это реальность", - сказал дипломат.