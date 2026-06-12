Посол Дарчиев призвал исследовать феномен глубинного государства в США

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Феномен глубинного государства в США нуждается в исследовании, заявил на вопрос РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Он считает, что эта большая группа ждет своего исследователя. "Открытия могут быть удивительными", - сказал Дарчиев.