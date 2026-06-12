Дроны "Севера" за сутки уничтожили три НРТК ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы российских FPV-дронов за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.

Расчетами БПЛА «Суперкам» был обнаружен маршрут движения НРТК противника, после чего были нанесены скоординированные удары.

КУРСК, 12 июн – РИА Новости. Операторы российских FPV-дронов за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона группировки войск "Север" с позывным "Скат".

"В ходе круглосуточной воздушной разведки расчетом БПЛА "Суперкам" был обнаружен маршрут движения НРТК противника, используемый для доставки боеприпасов и материальных средств на передовые позиции ВСУ ", – сообщил агентству командир батальона с позывным "Скат".

Он уточнил, что расчетами FPV-дронов были нанесены скоординированные удары по выявленным целям.