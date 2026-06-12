Дроны "Севера" за сутки уничтожили три НРТК ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы российских FPV-дронов за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.
- Расчетами БПЛА «Суперкам» был обнаружен маршрут движения НРТК противника, после чего были нанесены скоординированные удары.
КУРСК, 12 июн – РИА Новости. Операторы российских FPV-дронов за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона группировки войск "Север" с позывным "Скат".
"В ходе круглосуточной воздушной разведки расчетом БПЛА "Суперкам" был обнаружен маршрут движения НРТК противника, используемый для доставки боеприпасов и материальных средств на передовые позиции ВСУ", – сообщил агентству командир батальона с позывным "Скат".
Он уточнил, что расчетами FPV-дронов были нанесены скоординированные удары по выявленным целям.
"Всего за сутки в нашей зоне ответственности расчетами FPV-дронов было уничтожено три НРТК противника", – сообщил военнослужащий.