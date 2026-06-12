БПЛА "Севера" за сутки уничтожили три грузовика ВСУ в Сумской области

КУРСК, 12 июн – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" с помощью расчета ударного БПЛА "Ланцет" за сутки уничтожили три осуществлявших подвоз боеприпасов и продовольствия грузовых автомобиля ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Хорс".