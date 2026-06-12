Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы группировки войск «Север» уничтожили три грузовых автомобиля ВСУ на сумском направлении.
- Для уничтожения автомобилей был применен ударный БПЛА «Ланцет».
КУРСК, 12 июн – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" с помощью расчета ударного БПЛА "Ланцет" за сутки уничтожили три осуществлявших подвоз боеприпасов и продовольствия грузовых автомобиля ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Хорс".
"Командование дало команду на применение барражирующих боеприпасов "Ланцет". За сутки уничтожили три грузовых автомобиля ВСУ, осуществлявших подвоз боеприпасов и продовольствия в тыловой зоне противника на сумском направлении СВО", - сообщил агентству командир взвода БПЛА "Севера" с позывным "Хорс".