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БПЛА "Севера" за сутки уничтожили три грузовика ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.06.2026
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БПЛА "Севера" за сутки уничтожили три грузовика ВСУ в Сумской области

РИА Новости: БПЛА "Севера" уничтожили три грузовика ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группировки войск «Север» уничтожили три грузовых автомобиля ВСУ на сумском направлении.
  • Для уничтожения автомобилей был применен ударный БПЛА «Ланцет».
КУРСК, 12 июн – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" с помощью расчета ударного БПЛА "Ланцет" за сутки уничтожили три осуществлявших подвоз боеприпасов и продовольствия грузовых автомобиля ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Хорс".
"Командование дало команду на применение барражирующих боеприпасов "Ланцет". За сутки уничтожили три грузовых автомобиля ВСУ, осуществлявших подвоз боеприпасов и продовольствия в тыловой зоне противника на сумском направлении СВО", - сообщил агентству командир взвода БПЛА "Севера" с позывным "Хорс".
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