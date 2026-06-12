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"Самый грязный": на Западе сделали заявление о Зеленском - РИА Новости, 12.06.2026
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01:01 12.06.2026
"Самый грязный": на Западе сделали заявление о Зеленском

Spectator: Зеленский все чаще становится препятствием на пути к миру

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимира Зеленского все чаще рассматривают как препятствие на пути к миру, пишет The Spectator.
  • При этом коррупционный скандал серьезно подорвал доверие украинцев к власти, отмечает издание.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский все чаще рассматривается как препятствие на пути к миру, пишет британский журнал The Spectator.
"Зеленский, которого долгое время считали героем, объединившим свою страну <…> и успешно сплотившим неохотно настроенный Запад на помощь Украине, теперь многими рассматривается, скорее, как препятствие для мира", — говорится в публикации.
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При этом, поясняет автор, нежелание прекращать конфликт — не единственная проблема, с которой сталкивается глава киевского режима. Ситуацию ухудшает и продолжающийся коррупционный скандал, который серьезно подорвал доверие украинцев к власти.
"Однако это также самый грязный период президентства Зеленского", — резюмирует Spectator.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
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