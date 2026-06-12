Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимира Зеленского все чаще рассматривают как препятствие на пути к миру, пишет The Spectator.
- При этом коррупционный скандал серьезно подорвал доверие украинцев к власти, отмечает издание.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский все чаще рассматривается как препятствие на пути к миру, пишет британский журнал The Spectator.
При этом, поясняет автор, нежелание прекращать конфликт — не единственная проблема, с которой сталкивается глава киевского режима. Ситуацию ухудшает и продолжающийся коррупционный скандал, который серьезно подорвал доверие украинцев к власти.
"Однако это также самый грязный период президентства Зеленского", — резюмирует Spectator.