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Путин дал совет недружественным странам - РИА Новости, 12.06.2026
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17:14 12.06.2026 (обновлено: 17:56 12.06.2026)
Путин дал совет недружественным странам

Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией и жить дружно

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин призвал недругов не воевать с Россией.
  • Путин подчеркнул, что все вопросы следует решать с помощью переговоров, а не ультиматумов в адрес России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал совет недругам: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно.
"Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес", - сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
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