Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин призвал недругов не воевать с Россией.
- Путин подчеркнул, что все вопросы следует решать с помощью переговоров, а не ультиматумов в адрес России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал совет недругам: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно.
"Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес", - сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции.