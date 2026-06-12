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В Иране раскрыли 14 пунктов мирной сделки с США - РИА Новости, 12.06.2026
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11:29 12.06.2026 (обновлено: 14:51 12.06.2026)
В Иране раскрыли 14 пунктов мирной сделки с США

Mehr опубликовало проект меморандума Ирана с США о завершении конфликта

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранское агентство Mehr опубликовало положения проекта мирной сделки с США.
  • Он включает 14 пунктов, среди которых — полное прекращение боевых действий, снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива в течение 30 дней.
  • США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана, уважать его суверенитет и обеспечить доступ Тегерана к финансовым источникам.
ТЕГЕРАН, 12 июн — РИА Новости. Агентство Mehr опубликовало положения проекта мирной сделки Ирана и США.
Подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Тегерана. Документ состоит из 14 пунктов, среди которых — незамедлительное полное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутренние дела исламской республики, уважать ее суверенитет, полностью снять морскую блокаду в течение 30 дней и вывести войска из районов, прилегающих к стране. Помимо этого, предполагается открытие Ормузского пролива в течение 30 дней с соблюдением иранских правил.
Среди других положений — снятие санкций с нефти и продуктов, произведенных из нее, а также обеспечение доступа Тегерана к финансовым источникам.
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"Также США и их союзники должны представить проект по восстановлению Ирана на сумму минимум 300 миллиардов долларов", — говорится в материале.

Затем в течение 60 дней стороны проведут переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерному вопросу, полному снятию американских санкций и отмене некоторых резолюций СБ ООН и Совета управляющих МАГАТЭ. Штаты должны в этот период отказаться от наращивания военного присутствия в регионе и введения новых ограничений.
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По данным Fars, Тегеран подчеркнул свое обязательство в рамках ДНЯО не производить атомное оружие, а Вашингтон с началом мирного процесса разблокирует иранские активы в размере 12 миллиардов долларов — половину от планируемой суммы.
Итоговое соглашение утвердит резолюция Собвеза ООН. Для контроля над выполнением положений стороны создадут специальный механизм.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отмене "очень мощных" ударов по Ирану. По его словам, стороны достигли понимания по всем деталям сделки и могут заключить ее в ближайшее время в Европе. Министр иностранных дел исламской республики Исмаил Багаи назвал эти утверждения спекуляцией. Он подчеркнул, что финального варианта документа нет. Издание Axios сообщило, что проект еще должен одобрить верховный лидер Моджтаба Хаменеи.
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