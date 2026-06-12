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Подростку, зарезавшему мужчину в Подмосковье, предъявили обвинение - РИА Новости, 12.06.2026
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09:41 12.06.2026 (обновлено: 13:01 12.06.2026)
Подростку, зарезавшему мужчину в Подмосковье, предъявили обвинение

СК: подростку, зарезавшему мужчину в Наро-Фоминске, предъявили обвинение

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье 16-летнему иностранцу предъявили обвинение в убийстве мужчины и покушении на его сына.
  • Суд арестовал подростка до 10 августа.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Подмосковье подростку предъявили обвинение в убийстве мужчины и покушении на его сына, сообщил главк СК.
«

"Предъявлено обвинение 16-летнему иностранному гражданину", — говорится в заявлении ведомства в канале на платформе "Макс".

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Позже суд арестовал его до 10 августа.
Как уточняется, силовики нашли нож, от которого обвиняемый попытался избавиться. Следователи провели допросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.
О задержании подростка сообщили накануне. По предварительным данным, он ворвался в частный дом в поселке Терновка и смертельно ранил мужчину. В помещении также было два ребенка: одного госпитализировали, второй успел спрятаться.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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