Подростку, зарезавшему мужчину в Подмосковье, предъявили обвинение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье 16-летнему иностранцу предъявили обвинение в убийстве мужчины и покушении на его сына.
- Суд арестовал подростка до 10 августа.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Подмосковье подростку предъявили обвинение в убийстве мужчины и покушении на его сына, сообщил главк СК.
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"Предъявлено обвинение 16-летнему иностранному гражданину", — говорится в заявлении ведомства в канале на платформе "Макс".
Позже суд арестовал его до 10 августа.
Как уточняется, силовики нашли нож, от которого обвиняемый попытался избавиться. Следователи провели допросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.
О задержании подростка сообщили накануне. По предварительным данным, он ворвался в частный дом в поселке Терновка и смертельно ранил мужчину. В помещении также было два ребенка: одного госпитализировали, второй успел спрятаться.