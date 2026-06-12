Подростку, зарезавшему мужчину в Подмосковье, предъявили обвинение

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости . В Подмосковье подростку предъявили обвинение в убийстве мужчины и покушении на его сына, сообщил главк СК.

О задержании подростка сообщили накануне. По предварительным данным, он ворвался в частный дом в поселке Терновка и смертельно ранил мужчину. В помещении также было два ребенка: одного госпитализировали, второй успел спрятаться.