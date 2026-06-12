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Эксперт рассказал, почему фото паспорта нельзя хранить в галерее телефона - РИА Новости, 12.06.2026
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12:23 12.06.2026
Эксперт рассказал, почему фото паспорта нельзя хранить в галерее телефона

Силаев: фотография паспорта в телефоне может попасть к мошенникам

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фотография паспорта в телефоне может попасть к мошенникам, заявил Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.
  • Фото паспорта может быть объединено с другой личной информацией из утечек и открытых источников, что создает удобный набор данных для мошенничества.
  • Копию паспорта рекомендуется хранить в защищенном хранилище с отдельным паролем и удалять после использования из всех возможных мест хранения данных.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Фотография паспорта в телефоне может попасть к мошенникам, заявил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
"Если фотография паспорта попадает к злоумышленникам, она может быть объединена с информацией из утечек, открытых профилей, старых анкет и других цифровых следов человека. В таком виде один снимок превращается уже не просто в копию документа, а в удобный набор данных для дальнейших мошеннических действий", - объяснил он в беседе с "Газетой.Ru".
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По его словам, фото паспорта часто находится вместе с другими фотографиями и не защищается как отдельный документ. Если телефон будет потерян, передан в ремонт без предварительной очистки данных или окажется в руках постороннего лица, доступ к изображению паспорта может быть получен так же быстро, как к любому другому файлу.
"Дополнительный риск создают приложения, которым пользователь предоставляет доступ к фотографиям. Если доступ открыт ко всей галерее, вместе с обычными снимками приложение потенциально получает возможность видеть и изображения документов", - добавил Силаев.
Эксперт отметил, что если копия документа действительно нужна для работы, поездки или оформления услуг, ее стоит держать в защищенном хранилище с отдельным паролем. Кроме того, после отправки или использования файл желательно удалить не только из галереи, но и из облачных копий, мессенджеров, папок загрузок и корзины.
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ТехнологииЮрий Силаев
 
 
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