Эксперт рассказал, почему фото паспорта нельзя хранить в галерее телефона

Краткий пересказ от РИА ИИ Фотография паспорта в телефоне может попасть к мошенникам, заявил Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.

Фото паспорта может быть объединено с другой личной информацией из утечек и открытых источников, что создает удобный набор данных для мошенничества.

Копию паспорта рекомендуется хранить в защищенном хранилище с отдельным паролем и удалять после использования из всех возможных мест хранения данных.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Фотография паспорта в телефоне может попасть к мошенникам, заявил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

"Если фотография паспорта попадает к злоумышленникам, она может быть объединена с информацией из утечек, открытых профилей, старых анкет и других цифровых следов человека. В таком виде один снимок превращается уже не просто в копию документа, а в удобный набор данных для дальнейших мошеннических действий", - объяснил он в беседе с "Газетой.Ru"

По его словам, фото паспорта часто находится вместе с другими фотографиями и не защищается как отдельный документ. Если телефон будет потерян, передан в ремонт без предварительной очистки данных или окажется в руках постороннего лица, доступ к изображению паспорта может быть получен так же быстро, как к любому другому файлу.

"Дополнительный риск создают приложения, которым пользователь предоставляет доступ к фотографиям. Если доступ открыт ко всей галерее, вместе с обычными снимками приложение потенциально получает возможность видеть и изображения документов", - добавил Силаев