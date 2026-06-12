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Космонавты рассказали, в чем сила и уникальность России - РИА Новости, 12.06.2026
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07:00 12.06.2026 (обновлено: 08:23 12.06.2026)
Космонавты рассказали, в чем сила и уникальность России

Космонавты с МКС рассказали, что сила РФ заключается в единстве людей

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России.
  • Космонавты отметили, что сила России заключается в единстве ее народа.
  • Они подчеркнули уникальность России в ее многообразии культур и верований.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Российские космонавты, работающие сейчас на Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественников с Днем России и рассказали, что сила страны заключается в единстве людей, живущих здесь, а уникальность – в многообразии.
"Дорогие соотечественники! Мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, поздравляем вас с Днем России!" - сказал Кудь-Сверчков в видеообращении, опубликованном пресс-службой "Роскосмоса".
Он уточнил, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ России и наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения.
"Отсюда из космоса особенно ясно видно, какая наша Родина красивая, могучая и необъятная. Сила России - в ее единстве, в людях, которые здесь живут, растят детей, трудятся и строят свое будущее. Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и приумножая ее богатства", - отметил, в свою очередь, Микаев.
Федяев пожелал россиянам мира, добра, благополучия, счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях, а также, чтобы в жизни соотечественников всегда было место для новых свершений, а единство и взаимопонимание только делали их сильнее.
"Уникальность России в ее многообразии. Здесь бок о бок живут люди разных верований и культур, вместе созидая новое и защищая то общее, что у нас есть – нашу Родину", - добавил он.
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