Космонавты рассказали, в чем сила и уникальность России

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России.

Космонавты отметили, что сила России заключается в единстве ее народа.

Они подчеркнули уникальность России в ее многообразии культур и верований.

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Российские космонавты, работающие сейчас на Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественников с Днем России и рассказали, что сила страны заключается в единстве людей, живущих здесь, а уникальность – в многообразии.

Он уточнил, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ России и наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения.

"Отсюда из космоса особенно ясно видно, какая наша Родина красивая, могучая и необъятная. Сила России - в ее единстве, в людях, которые здесь живут, растят детей, трудятся и строят свое будущее. Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и приумножая ее богатства", - отметил, в свою очередь, Микаев.

Федяев пожелал россиянам мира, добра, благополучия, счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях, а также, чтобы в жизни соотечественников всегда было место для новых свершений, а единство и взаимопонимание только делали их сильнее.