Самолет ВВС США передал сигнал о внештатной ситуации при полете над ОАЭ

Согласно данным, истребитель передавал код 7700, который обозначает общую аварийную ситуацию в полете. Такая ситуация может быть связана с технической неисправностью, пожаром, нехваткой топлива или другой экстренной проблемой. Детали происшествия пока неизвестны.