Самолет ВВС США передал сигнал о внештатной ситуации при полете над ОАЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве ОАЭ.
- Самолет совершил посадку на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве ОАЭ, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно данным, истребитель передавал код 7700, который обозначает общую аварийную ситуацию в полете. Такая ситуация может быть связана с технической неисправностью, пожаром, нехваткой топлива или другой экстренной проблемой. Детали происшествия пока неизвестны.
Самолет совершил посадку на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби.