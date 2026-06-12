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Самолет ВВС США передал сигнал о внештатной ситуации при полете над ОАЭ - РИА Новости, 12.06.2026
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02:24 12.06.2026
Самолет ВВС США передал сигнал о внештатной ситуации при полете над ОАЭ

Истребитель ВВС США передал сигнал о внештатной ситуации во время полета над ОАЭ

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве ОАЭ.
  • Самолет совершил посадку на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве ОАЭ, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно данным, истребитель передавал код 7700, который обозначает общую аварийную ситуацию в полете. Такая ситуация может быть связана с технической неисправностью, пожаром, нехваткой топлива или другой экстренной проблемой. Детали происшествия пока неизвестны.
Самолет совершил посадку на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби.
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В миреСШАОАЭАбу-ДабиF-35
 
 
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