В Норвегии оштрафовали шведов за кидание камней через границу с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое шведов были задержаны норвежской полицией за кидание камней через границу Норвегии в Россию.
- Каждому из задержанных был выписан штраф в размере 8 тысяч крон (844 доллара).
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Трое шведов были задержаны и оштрафованы на более чем 800 долларов за кидание камней через границу Норвегии с Россией, сообщила норвежская полиция.
Как отмечает норвежский телеканал TV2, закон запрещает совершать действия угрожающего или запугивающего характера, направленные на границу или через нее.