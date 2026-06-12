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В Норвегии оштрафовали шведов за кидание камней через границу с Россией - РИА Новости, 12.06.2026
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02:51 12.06.2026 (обновлено: 06:05 12.06.2026)
В Норвегии оштрафовали шведов за кидание камней через границу с Россией

Трех шведов оштрафовали в Норвегии за кидание камней через границу с Россией

© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция в, Норвегии
Полиция в, Норвегии - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полиция в, Норвегии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое шведов были задержаны норвежской полицией за кидание камней через границу Норвегии в Россию.
  • Каждому из задержанных был выписан штраф в размере 8 тысяч крон (844 доллара).
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Трое шведов были задержаны и оштрафованы на более чем 800 долларов за кидание камней через границу Норвегии с Россией, сообщила норвежская полиция.
"Полиция задержала трех граждан Швеции, которые кидали камни через границу, из Норвегии в Россию. Всем им был выписан штраф в размере 8 тысяч крон (844 доллара — Прим. ред.) за нарушение границы", — говорится в сообщении полиции области Финнмарк, граничащей с Россией.
Как отмечает норвежский телеканал TV2, закон запрещает совершать действия угрожающего или запугивающего характера, направленные на границу или через нее.
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