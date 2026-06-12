В "Артеке" школьники из 21 региона получили свои первые российские паспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 38 школьников из 21 региона получили первые паспорта гражданина Российской Федерации.
- Церемония вручения прошла в Международном детском центре «Артек» и была приурочена ко Дню России.
- Вручение состоялось в рамках программы «Движения Первых» «Мы — граждане России».
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили 38 школьников из 21 региона, торжественная церемония прошла в Международном детском центре "Артек", сообщили РИА Новости в пресс-службе детского центра.
Вручение было приурочено ко Дню России.
"Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили 38 артековцев из 21 региона страны. Мероприятие состоялось в рамках программы "Движения Первых" "Мы - граждане России", - сказали в пресс-службе.
По словам директора "Артека" Константина Федоренко, детский центр всегда был пространством, где крепнет чувство сопричастности к судьбе Родины, воспитываются неравнодушные и активные граждане.
"Вручение паспортов - не просто формальная процедура, а символ доверия государства и общества к новому поколению. Уверен, что каждый из этих 38 ребят будет не только знать свои права, но и помнить о своем долге перед Отечеством", - сказал Федоренко журналистам.
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