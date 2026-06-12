В Росстандарте рассказали о ГОСТах для беспилотного транспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ В России уже действуют восемь ГОСТов на высокоавтоматизированные транспортные средства.

Помимо ГОСТов на технику появляются стандарты на полигоны для испытаний беспилотных машин, в ближайшее время можно ожидать появление первых таких полигонов.

Глава Росстандарта Антон Шалаев подчеркнул важность обеспечения безопасности при интеграции беспилотной техники в жизнь.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ряд ГОСТов на беспилотные транспортные средства в России уже существуют, при этом важно, чтобы такие стандарты помогали нормативно-правовому регулированию, такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.

"ГОСТы на высокоавтоматизированные транспортные средства уже есть. Первые восемь стандартов утверждены и действуют. Естественно, впереди еще достаточно большое количество работ по стандартизации в данной сфере. При этом важно, чтобы ГОСТы, которые вводят технические требования в этой сфере, помогали нормативно-правовому регулированию, связанному с интеграцией полностью беспилотных транспортных средств в дорожное движение", - сказал он.

Шалаев добавил, что помимо ГОСТов на саму технику появляются и стандарты на полигоны для испытаний таких машин, например, для спецтехники. Таким образом, в ближайшее время в России можно ожидать появление первых таких полноценных полигонов.