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В Росстандарте рассказали о ГОСТах для беспилотного транспорта - РИА Новости, 12.06.2026
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10:04 12.06.2026
В Росстандарте рассказали о ГОСТах для беспилотного транспорта

Шалаев: некоторые ГОСТы на беспилотные транспортные средства в РФ уже существуют

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗапуск первого беспилотного поезда "Ласточка" на МЦК
Запуск первого беспилотного поезда Ласточка на МЦК - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Запуск первого беспилотного поезда "Ласточка" на МЦК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России уже действуют восемь ГОСТов на высокоавтоматизированные транспортные средства.
  • Помимо ГОСТов на технику появляются стандарты на полигоны для испытаний беспилотных машин, в ближайшее время можно ожидать появление первых таких полигонов.
  • Глава Росстандарта Антон Шалаев подчеркнул важность обеспечения безопасности при интеграции беспилотной техники в жизнь.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ряд ГОСТов на беспилотные транспортные средства в России уже существуют, при этом важно, чтобы такие стандарты помогали нормативно-правовому регулированию, такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"ГОСТы на высокоавтоматизированные транспортные средства уже есть. Первые восемь стандартов утверждены и действуют. Естественно, впереди еще достаточно большое количество работ по стандартизации в данной сфере. При этом важно, чтобы ГОСТы, которые вводят технические требования в этой сфере, помогали нормативно-правовому регулированию, связанному с интеграцией полностью беспилотных транспортных средств в дорожное движение", - сказал он.
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Шалаев добавил, что помимо ГОСТов на саму технику появляются и стандарты на полигоны для испытаний таких машин, например, для спецтехники. Таким образом, в ближайшее время в России можно ожидать появление первых таких полноценных полигонов.
"Потому что для того, чтобы безболезненно интегрировать беспилотную технику в нашу жизнь, нужно всегда убедиться в том, что она безопасна. Это наше будущее, поэтому, конечно же, мы должны быть готовы к появлению беспилотных технологий в нашей жизни", - подчеркнул Шалаев.
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ТехнологииРоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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