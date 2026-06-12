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Бойцы "Севера" сбили 40 украинских дронов 2R-18 за неделю - РИА Новости, 12.06.2026
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08:37 12.06.2026
Бойцы "Севера" сбили 40 украинских дронов 2R-18 за неделю

РИА Новости: бойцы "Севера" сбили 40 украинских дронов 2R-18 за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за прошедшую неделю уничтожили более 40 тяжелых ударных беспилотников 2R-18 ВСУ.
  • Уничтожение беспилотников нарушает логистику противника и подрывает моральный дух боевиков ВСУ.
  • Координация действий подразделений осуществляется круглосуточно и бесперебойно с использованием штатных средств связи и объективного контроля в режиме реального времени.
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за прошедшую неделю уничтожили более 40 тяжелых ударных беспилотников 2R-18 ВСУ, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Рязань".
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"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 40 тяжелых ударных дронов 2R-18 ВСУ за прошедшую неделю", - рассказал военный.
По его словам, постоянный контроль воздушного пространства обеспечивается слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны, расчетов FPV-дронов и мобильных огневых групп. Он отметил, что украинская сторона использует тяжелые коптеры для нанесения ударов по позициям, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую.
Собеседник агентства подчеркнул, что уничтожение таких аппаратов нарушает логистику противника и подрывает моральный дух боевиков ВСУ.
Командир добавил, что координация ведется с использованием штатных средств связи, управление осуществляется круглосуточно и бесперебойно, а объективный контроль организован в режиме реального времени через стабильное интернет-соединение в системах и приложениях, предоставленных Минобороны России.
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