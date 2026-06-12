Бойцы "Севера" сбили 40 украинских дронов 2R-18 за неделю

По его словам, постоянный контроль воздушного пространства обеспечивается слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны, расчетов FPV-дронов и мобильных огневых групп. Он отметил, что украинская сторона использует тяжелые коптеры для нанесения ударов по позициям, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую.