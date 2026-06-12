Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа на харьковском направлении.
- Контроль воздушного пространства обеспечивают подразделения радиоэлектронной борьбы, посты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы и расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем.
- Для подавления и уничтожения дронов применяются современные станции РЭБ, средства ПВО и стрелковое оружие.
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Расчеты мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 15 разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода МОГ с позывным "Кулак".
По его словам, контроль воздушного пространства ежедневно обеспечивают подразделения радиоэлектронной борьбы, посты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы и расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем.
"Военнослужащие расчетов мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении", - сказал командир, уточнив, что это данные за неделю.
Он отметил, что выстроенная система противодействия различным типам БПЛА лишает украинских военных возможности вести разведку и наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.
Собеседник агентства уточнил, что для подавления и уничтожения дронов применяются современные станции РЭБ, средства ПВО и стрелковое оружие. Ключевым фактором эффективности он назвал постоянный контроль и маневрирование мобильных огневых групп.
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