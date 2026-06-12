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Мобильные огневые системы "Севера" сбили более 15 дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 12.06.2026
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Мобильные огневые системы "Севера" сбили более 15 дронов ВСУ за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа на харьковском направлении.
  • Контроль воздушного пространства обеспечивают подразделения радиоэлектронной борьбы, посты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы и расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем.
  • Для подавления и уничтожения дронов применяются современные станции РЭБ, средства ПВО и стрелковое оружие.
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Расчеты мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 15 разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода МОГ с позывным "Кулак".
По его словам, контроль воздушного пространства ежедневно обеспечивают подразделения радиоэлектронной борьбы, посты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы и расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем.
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Расчет дронов "Молния-2" уничтожил восемь позиций ВСУ за неделю
Вчера, 08:02
"Военнослужащие расчетов мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении", - сказал командир, уточнив, что это данные за неделю.
Он отметил, что выстроенная система противодействия различным типам БПЛА лишает украинских военных возможности вести разведку и наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.
Собеседник агентства уточнил, что для подавления и уничтожения дронов применяются современные станции РЭБ, средства ПВО и стрелковое оружие. Ключевым фактором эффективности он назвал постоянный контроль и маневрирование мобильных огневых групп.
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