Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа на харьковском направлении.

Контроль воздушного пространства обеспечивают подразделения радиоэлектронной борьбы, посты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы и расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем.

Для подавления и уничтожения дронов применяются современные станции РЭБ, средства ПВО и стрелковое оружие.

БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Расчеты мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 15 разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода МОГ с позывным "Кулак".

По его словам, контроль воздушного пространства ежедневно обеспечивают подразделения радиоэлектронной борьбы, посты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы и расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем.

"Военнослужащие расчетов мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении", - сказал командир, уточнив, что это данные за неделю.

Он отметил, что выстроенная система противодействия различным типам БПЛА лишает украинских военных возможности вести разведку и наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.