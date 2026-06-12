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Иностранные авиакомпании стали заправляться в аэропортах России впрок - РИА Новости, 12.06.2026
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22:59 12.06.2026
Иностранные авиакомпании стали заправляться в аэропортах России впрок

Иностранные авиакомпании стали больше заправляться в аэропортах России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в аэропорту . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранные авиакомпании стали больше заправляться в российских аэропортах для сокращения расходов на фоне повышения цен на авиатопливо за рубежом.
  • Приоритетом остается обеспечение топливом в первую очередь российских самолетов, особенно в высокий летний сезон.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Иностранные авиакомпании стали больше заправляться в российских аэропортах для сокращения расходов на фоне повышения цен на авиатопливо за рубежом, рассказали РИА Новости в Росавиации.
"Из-за конъюнктуры международного рынка ГСМ иностранные перевозчики стали в большем объеме заправляться (танкироваться) в аэропортах России, чтобы сократить свои расходы на выполнение рейсов", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Приоритетом в такой ситуации остается обеспечение топливом в первую очередь российских самолетов, особенно в высокий летний сезон, подчеркнули в Росавиации.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к фактической остановке судоходства по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира, а некоторые испытывают дефицит авиакеросина.
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