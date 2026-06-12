Рубио выразил надежду на конструктивные отношения Москвы и Вашингтона

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в поздравлении по случаю Дня России выразил надежду на то, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям между Россией и Соединенными Штатами.

"Мы сохраняем надежду на то, что прочный мир откроет путь к более благополучному будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между нашими двумя странами", - говорится в поздравлении госсекретаря.