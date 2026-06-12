Рубио выразил надежду на конструктивные отношения Москвы и Вашингтона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио поздравил россиян с Днем России.
- В поздравлении выражена надежда на то, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям между Россией и США.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в поздравлении по случаю Дня России выразил надежду на то, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям между Россией и Соединенными Штатами.
"Мы сохраняем надежду на то, что прочный мир откроет путь к более благополучному будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между нашими двумя странами", - говорится в поздравлении госсекретаря.
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