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Рубио выразил надежду на конструктивные отношения Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 12.06.2026
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18:51 12.06.2026 (обновлено: 18:58 12.06.2026)
Рубио выразил надежду на конструктивные отношения Москвы и Вашингтона

Рубио: США надеются на конструктивные отношения с Россией

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио поздравил россиян с Днем России.
  • В поздравлении выражена надежда на то, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям между Россией и США.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в поздравлении по случаю Дня России выразил надежду на то, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям между Россией и Соединенными Штатами.
"Мы сохраняем надежду на то, что прочный мир откроет путь к более благополучному будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между нашими двумя странами", - говорится в поздравлении госсекретаря.
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