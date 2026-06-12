В РПЦ призвали устранить нарушения в сфере суррогатного материнства

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства обратилась к Генпрокуратуре с просьбой устранить условия для преступлений в сфере суррогатного материнства.

В 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми, но остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом.

По мнению председателя комиссии иерея Федора Лукьянова, суррогатное материнство ошибочно относится к методам лечения в российском законодательстве, что способствует преступлениям в этой сфере.

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросила Генпрокуратуру устранить условие для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов.

Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, "остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом".

« "Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговле детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года", - сказал Лукьянов

По его словам, в российском законодательстве суррогатное материнство ошибочно относится к методам лечения, хотя таковым по сути не является.