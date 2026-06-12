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В РПЦ призвали устранить нарушения в сфере суррогатного материнства - РИА Новости, 12.06.2026
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Религия
 
18:19 12.06.2026
В РПЦ призвали устранить нарушения в сфере суррогатного материнства

РИА Новости: РПЦ призвала устранить нарушения в сфере суррогатного материнства

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦентр акушерства, гинекологии и перинатологии им.Кулакова в Москве
Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.Кулакова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.Кулакова в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства обратилась к Генпрокуратуре с просьбой устранить условия для преступлений в сфере суррогатного материнства.
  • В 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми, но остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом.
  • По мнению председателя комиссии иерея Федора Лукьянова, суррогатное материнство ошибочно относится к методам лечения в российском законодательстве, что способствует преступлениям в этой сфере.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросила Генпрокуратуру устранить условие для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов.
Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, "остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом".
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"Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговле детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года", - сказал Лукьянов.
По его словам, в российском законодательстве суррогатное материнство ошибочно относится к методам лечения, хотя таковым по сути не является.
"То, что суррогатное материнство считают лечением, - способствует преступлениям в этой сфере, в том числе торговле людьми. Согласно российскому законодательству, прокуратура должна устранить обстоятельства, они уже установлены, способствовавшие совершению преступления... Ждем ответа от Генеральной прокуратуры", - заключил собеседник агентства.
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РелигияФедор ЛукьяновРусская православная церковьГенеральная прокуратура РФРоссияОбществоПроисшествиясуррогатное материнство
 
 
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