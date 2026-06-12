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Главреда портала Astra* переобъявили в розыск - РИА Новости, 12.06.2026
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04:21 12.06.2026
Главреда портала Astra* переобъявили в розыск

Главреда портала Astra Чумакову переобъявили в розыск

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор иноагентского интернет-портала Astra* Анастасия Чумакова** переобъявлена в розыск в России.
  • Чумакова** оставила в России долги более чем на 314 тысяч рублей с исполнительским сбором на более чем 32 тысячи рублей.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главный редактор иноагентского интернет-портала Astra* Анастасия Чумакова** (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ) переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Чумакова Анастасия**… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
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При этом, скрывшаяся Чумакова**, как следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, оставила в России долги более чем на 314 тысяч рублей с исполнительским сбором на более чем 32 тысячи рублей. Приставы с июня 2025 года завели в отношении нее девять исполнительных производств о взыскании штрафов по административным делам.
Согласно судебным документам в распоряжении агентства, журналистка неоднократно была оштрафована за нарушение закона об иноагентах, однако штрафы так и не выплатила.
Минюст РФ внес интернет-портал Astra* в реестр иноагентов 25 октября 2024 года. Росфинмониторинг внес Чумакову** в перечень террористов и экстремистов в октябре 2025 года.
* Признано СМИ-иноагентом
** Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом
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