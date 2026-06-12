Главреда портала Astra* переобъявили в розыск

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

Сотрудник полиции во время работы

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный редактор иноагентского интернет-портала Astra* Анастасия Чумакова** переобъявлена в розыск в России.

Чумакова** оставила в России долги более чем на 314 тысяч рублей с исполнительским сбором на более чем 32 тысячи рублей.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главный редактор иноагентского интернет-портала Astra* Анастасия Чумакова** (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ) переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Чумакова Анастасия**… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.

При этом, скрывшаяся Чумакова**, как следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, оставила в России долги более чем на 314 тысяч рублей с исполнительским сбором на более чем 32 тысячи рублей. Приставы с июня 2025 года завели в отношении нее девять исполнительных производств о взыскании штрафов по административным делам.

Согласно судебным документам в распоряжении агентства, журналистка неоднократно была оштрафована за нарушение закона об иноагентах, однако штрафы так и не выплатила.

Минюст РФ внес интернет-портал Astra* в реестр иноагентов 25 октября 2024 года. Росфинмониторинг внес Чумакову** в перечень террористов и экстремистов в октябре 2025 года.

* Признано СМИ-иноагентом