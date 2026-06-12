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Кадыров пошутил про западные санкции против своей кошки - РИА Новости, 12.06.2026
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23:29 12.06.2026
Кадыров пошутил про западные санкции против своей кошки

Кадыров пошутил, что не показывает свою кошку, чтобы против нее не ввели санкции

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кадыров в шутку заявил, что боится показать свою кошку, чтобы против нее не ввели санкции.
  • Ранее организаторы скачек в Германии отказались выплачивать призовые за победу лошади, принадлежащей Кадырову, и заморозили средства на ее содержание.
  • Кадыров назвал сегодняшним врагом России "безбожных язычников", а также подчеркнул, что борется с нацизмом и неонацизмом.
ГРОЗНЫЙ, 12 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку признался, что после того, как Запад стал подвергать ограничениям даже животных, боится показать свою кошку, чтобы против нее не были введены санкции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее одним из самых странных случаев, связанных с западами санкциями, стал инцидент с лошадью, принадлежащей Кадырову. Организаторы скачек в Германии отказались выплачивать призовые за ее победу, а также были заморожены средства на содержание скакуна.
"Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции", - пошутил глава Чечни.
Отвечая на вопрос журналистов, Кадыров заявил, что сегодняшний враг России – это "враг, который не признает ни Всевышнего, ни Бога, никого - безбожные язычники, которые хотят разрушить мир".
"Это не Украина, а западноевропейские страны, НАТО… Враг России - это нацизм, это неонацисты, которых мы сегодня уничтожаем и будем уничтожать", - сказал он.
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