Кадыров пошутил про западные санкции против своей кошки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кадыров в шутку заявил, что боится показать свою кошку, чтобы против нее не ввели санкции.
- Ранее организаторы скачек в Германии отказались выплачивать призовые за победу лошади, принадлежащей Кадырову, и заморозили средства на ее содержание.
- Кадыров назвал сегодняшним врагом России "безбожных язычников", а также подчеркнул, что борется с нацизмом и неонацизмом.
ГРОЗНЫЙ, 12 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку признался, что после того, как Запад стал подвергать ограничениям даже животных, боится показать свою кошку, чтобы против нее не были введены санкции, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции", - пошутил глава Чечни.
Отвечая на вопрос журналистов, Кадыров заявил, что сегодняшний враг России – это "враг, который не признает ни Всевышнего, ни Бога, никого - безбожные язычники, которые хотят разрушить мир".
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9 января, 20:59