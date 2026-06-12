Кадыров пошутил про западные санкции против своей кошки

ГРОЗНЫЙ, 12 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку признался, что после того, как Запад стал подвергать ограничениям даже животных, боится показать свою кошку, чтобы против нее не были введены санкции, сообщает корреспондент РИА Новости.