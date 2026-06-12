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В Крыму прошел парад-шествие "В единстве — сила" - РИА Новости, 12.06.2026
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21:44 12.06.2026
В Крыму прошел парад-шествие "В единстве — сила"

В "Артеке" прошел парад-шествие "В единстве — сила"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Парад-шествие "В единстве - сила" прошел в международном детском центре "Артек" в Крыму, в нем приняли участие более 3,5 тысячи детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского центра.
Мероприятие было приурочен ко Дню России.
"В торжественном параде-шествии "В единстве - сила" приняли участие около 3600 детей из всех регионов страны, а также дети, которые приехали в "Артек" из других зарубежных государств", - сказали в пресс-службе.
В частности, артековцы под звуки патриотических песен в рамках шествия пронесли десятки триколоров. Завершился парад многотысячным исполнением гимна России.
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