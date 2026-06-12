МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Европейские лидера похожи на азартных игроков, которые ставят на Украину огромные суммы денег, но никогда не выигрывают, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.