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"Они проиграли". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 12.06.2026
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19:38 12.06.2026
"Они проиграли". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией

Мема сравнил лидеров ЕС с азартными игроками, вкладывающими деньги в Украину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема сравнил европейских лидеров с азартными игроками, которые ставят на Украину большие суммы денег, но не выигрывают.
  • По мнению Мемы, стратегия финансирования Украины одновременно с поиском европейского переговорщика с Россией не сработает.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Европейские лидера похожи на азартных игроков, которые ставят на Украину огромные суммы денег, но никогда не выигрывают, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Лидеры ЕС не понимают, что они проиграли свою ставку на Украину, и проиграли с треском. Они подобны тем азартным игрокам, которые в отчаянии продолжают вкладывать все больше и больше денег в надежде на победу, но ситуация только ухудшается", — написал он в соцсети X.
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Политик также добавил, что стратегия по финансированию Украины одновременно с поиском европейского переговорщика с Россией — это "формула, которая не сработает".
Ранее газета Politico сообщила, что Киев попросит у Европы дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которая пройдет 18 июня.
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Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
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