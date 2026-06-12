Белоусов рассказал о производстве тепловизионных прицелов "Зарница"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белоусов заявил о наращивании производства тепловизионных прицелов "Зарница" для переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба".
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Производство тепловизионных прицелов "Зарница" для переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба" наращивается, заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.
Президент России Владимир Путин в пятницу встретился с военнослужащими, участниками СВО.
"Для "Вербы" есть специальный тепловизор, "Зарница" называется. Их производство, я сейчас цифры не буду называть под камерой, но в общем недостаточно пока. Мы наращиваем, мы знаем эту всю историю, проблему эту знаем. Сейчас наращиваем производство "Зарницы", - сказал Белоусов.