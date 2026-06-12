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"Очень скоро". В Швеции внезапно высказались о войне с Россией - РИА Новости, 12.06.2026
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17:11 12.06.2026
"Очень скоро". В Швеции внезапно высказались о войне с Россией

В Швеции допустили скорое начало боевых действий между РФ и НАТО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В комитете по обороне Швеции заявили, что военный конфликт между Россией и НАТО может начаться "относительно скоро".
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Военный конфликт между Россией и НАТО может начаться "относительно скоро", заявили в комитете по обороне Швеции, на их доклад ссылается Bloomberg.
"Швеция видит вероятность того, что Россия относительно скоро может попытаться проверить сплоченность НАТО и ее приверженность коллективной обороне посредством какого-либо военного нападения", — говорится в публикации.
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При этом составители доклада утверждают, что развитие ситуации зависит от неких "благоприятных политических условий" для Кремля.
Эксперты также обратили внимание на сдвиги в отношениях Европы и США, охарактеризовав политику Вашингтона в сфере безопасности как непредсказуемую, со склонностью к жесткой риторике и применению военной силы в одностороннем порядке.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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