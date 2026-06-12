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МИД России рассказал, от чего зависит уровень участия страны в саммите G20 - РИА Новости, 12.06.2026
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15:47 12.06.2026 (обновлено: 15:52 12.06.2026)
МИД России рассказал, от чего зависит уровень участия страны в саммите G20

МИД РФ: уровень участия страны в саммите G20 зависит от гостеприимства США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкG20
G20 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия пока не определила уровень своего участия в саммите "Группы двадцати", решение будет зависеть от перспектив достичь сбалансированных решений и готовности США проявить гостеприимство, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
  • Подготовка к визиту российской делегации идет в контакте с американской стороной, хотя процесс нельзя назвать гладким.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия пока не определила уровень своего участия в саммите "Группы двадцати" в США, решение будет зависеть от перспектив достичь сбалансированных решений на саммите и готовности США проявить гостеприимство, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
По его словам, подготовка к визиту делегации из России идет в контакте с американской стороной: "процесс нельзя назвать гладким, но продвижение в вопросах логистики ощущается".
"Что касается главы нашей делегации, то, конечно, выбор будет зависеть от того, как сложатся обстоятельства. Будем смотреть на готовность США проявить гостеприимство, условия для предметной дискуссии и выхода на результат на основе баланса интересов и в русле экономического мандата "двадцатки" - сказал дипломат.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее публично говорил, что считает полезным участие президента РФ Владимира Путина в саммите.
"C этим трудно не согласиться. "Двадцатка" - лидерский формат, а сегодня их общение более чем востребовано. Современные вызовы в мировой экономике достигли апогея. Чтобы справиться с ними, нужен коллективный ответ. Импульс на этот счет могли бы придать договоренности первых лиц", - заключил Бердыев.
Саммит "Группы двадцати" пройдет в Майами 14-15 декабря.
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