МИД России рассказал, от чего зависит уровень участия страны в саммите G20

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия пока не определила уровень своего участия в саммите "Группы двадцати" в США, решение будет зависеть от перспектив достичь сбалансированных решений на саммите и готовности США проявить гостеприимство, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

"C этим трудно не согласиться. "Двадцатка" - лидерский формат, а сегодня их общение более чем востребовано. Современные вызовы в мировой экономике достигли апогея. Чтобы справиться с ними, нужен коллективный ответ. Импульс на этот счет могли бы придать договоренности первых лиц", - заключил Бердыев.