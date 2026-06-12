Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич заявил, что Москва не хочет войны с НАТО.
- По его словам, разведданные свидетельствуют о том, что Россия не стремится к конфликту.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москва не хочет войны с НАТО, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич на полях международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине.
"Я очень внимательно изучил разведданные. Россия не стремится к конфликту", — приводит его слова Financial Times.
Так он ответил на вопрос о возможном применении военной силы Москвой против стран Прибалтики.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.